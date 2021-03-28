Сотрудников Центра им. Гамалеи ревакцинировали «Спутником V»

Москва, 28 марта. Сотрудники Центра имени Гамалеи ревакцинировались препаратом «Спутник V».

После ревакцинации у сотрудников наблюдаются хорошие иммунные ответы. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает Первый канал.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — рассказал Логунов.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна и может быть более эффективной, чем первичная. Специалисты доказали возможность повторной вакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену, сообщает RT.

Евросоюзу придется идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации, считают в норвежском издании Resett. Авторы материала отмечают, что в борьбе за дозы препарата Евросоюз «остался в дураках». Россия оказалась первой зарегистрировавшей вакцину от коронавируса страной. Однако к этому в Брюсселе отнеслись «холодно, без малейшего энтузиазма».