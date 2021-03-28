ЕС не станет использовать сертификаты вакцинации для давления на РФ

Москва, 28 марта. ЕС не заинтересован в дополнительном усложнении визовых процедур для россиян, так как это скажется на туризме, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

По словам эксперта, в использовании сертификатов вакцинации от коронавируса для намеренного усложнения визовых процедуры и давления на граждан РФ Евросоюз не заинтересован. Специалист отметил, что на ограничения одной стороны, другой стороной будут введены аналогичные меры сдерживания.

Властям России и ЕС придется принять взаимно приемлемое решение, считает Белов.

«Сегодня ситуация плохая — хотя границы и частично открыты, но пересекать их очень сложно. Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам специалиста, такие переговоры облегчила бы сертификация Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии тем, кто сделал прививку от COVID-19. О том, что идею создания ковидных (антиковидных) паспортов обсуждают в России, стало известно еще в январе 2021 года.