Пассажиры севшего в Краснодаре «боинга» улетят в Москву другим бортом

Краснодар, 28 марта. «Аэрофлот» выполнит дополнительный рейс из Краснодара для вывоза пассажиров, которые должны были отправиться в Москву на самолете, совершившем аварийную посадку.

По данным пресс-службы авиаузла, «Аэрофлот» совершит дополнительный рейс Су-1780 для выполнения рейса Су-1275 и вывоза пассажиров. Вылет назначен на 01:05 по Москве 29 марта.

В Краснодаре 28 марта произошла аварийная посадка самолета Boeing-737 из Москвы из-за неисправности закрылков. Судно благополучно приземлилось, никто не пострадал, передавал RT.

Ранее сообщалось, что в Нальчике взлет «Суперджета» (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» рейсом до Москвы был прерван диспетчером. Он сообщил пилоту об угрозе столкновения со стаей птиц. К счастью, этого не произошло, борт смог вылететь по расписанию.