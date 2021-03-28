Солнце покинуло шоу «Маска»

Москва, 28 марта. Новый выпуск популярного шоу «Маска» заставил зрителей понервничать. Среди аутсайдеров в конце выпуска остались два персонажа — Единорожка и Солнце.

Благодаря зрительскому голосованию в проекте еще на одну неделю задержится Змея. Чтобы решить, кто же останется в «Маске» судьи провели открытое голосование.

Шоумен Александр Ревва проголосовал за артиста, выступающего в костюме Солнца, с ним был солидарен известный ведущий Тимур Родригез. Певица Валерия отдала свое предпочтение Единорожке. Блогер и телеведущая Регина Тодоренко не смогла сама определиться и предложила решить судьбу участников монетке, которая «выбрала» Единорога.

Голос поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова оказался решающим. Артист отметил, что оставит на проекте того, кто выступает в костюме мистического парнокопытного. Однако подчеркнул, что выступление Солнца его покорило до глубины души.

После финального решения участник в костюме Солнца снял свою маску, оказалось, что в костюме выступала резидент Comedy Club Марина Кравец.

Ранее стало известно, как организаторам и создателям шоу «Маска» удается сохранять анонимность всех участников, которые выступают на сцене проекта.