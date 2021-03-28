Фура взорвалась на парковке возле гипермаркета в Туле

Тула, 28 марта. Грузовик загорелся на парковке возле торгового центра в Туле. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

Пожар случился днем в воскресенье. По предварительным данным, грузовик DAF загорелся возле торгового центра «Мебель Молл».

«МК в Туле» со ссылкой на очевидцев информирует, что пожар произошел из-за потекшего бака с дизельным топливом. Дальнобойщики, отец и сын, сняли его и поставили возле машины.

Водители решили с помощью паяльной лампы заварить отверстие в баке. Как только паяльную лампу поднесли, взорвалась кабина грузовика. Взрыв был такой силы, что стоящую рядом легковушку унесло на несколько метров. Остатки дизельного топлива попали на фуру, из-за чего та загорелась.

Пожарные и скорая помощь прибыли на место инцидента. В региональном главке МЧС сообщили, что в результате пострадал 26-летний молодой человек.

Взрыв газа ранее прогремел в трехэтажном жилом доме на улице Орловская в Екатеринбурге. Из квартиры, где произошло ЧП, спасли человека.