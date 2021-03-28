Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Вашингтон, 28 марта. Член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.

По словам эксперта, долгосрочные последствия инцидента будут минимальными, но в краткосрочной перспективе из-за «плохих новостей», например сокращения спроса или предложения, могут вырасти цены на нефть.

Возможность негативного воздействия инцидента с судном на окружающую среду Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC, исключил.

«Ever Given, застрявший в Суэцком канале, - это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее председатель объединенного ученого совета РЖД, профессор Борис Лапидус заявил, что случай с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом может повлечь переход дополнительных объемов грузов на железную дорогу. Эксперт считает, что грузоотправители будут заинтересованы в использовании маршрутов между Европой и Азией, которые транзитом проходят через территорию России.

Контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн и длиной 400 метров направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала во вторник, 23 марта. Судно заблокировало движение по каналу.

Новости партнеров