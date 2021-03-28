Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Вашингтон, 28 марта. Член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.

По словам эксперта, долгосрочные последствия инцидента будут минимальными, но в краткосрочной перспективе из-за «плохих новостей», например сокращения спроса или предложения, могут вырасти цены на нефть.

Возможность негативного воздействия инцидента с судном на окружающую среду Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC, исключил.

«Ever Given, застрявший в Суэцком канале, - это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее председатель объединенного ученого совета РЖД, профессор Борис Лапидус заявил, что случай с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом может повлечь переход дополнительных объемов грузов на железную дорогу. Эксперт считает, что грузоотправители будут заинтересованы в использовании маршрутов между Европой и Азией, которые транзитом проходят через территорию России.

Контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн и длиной 400 метров направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала во вторник, 23 марта. Судно заблокировало движение по каналу.