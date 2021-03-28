Отсутствие стресса оказалось вредным для интеллекта

Вашингтон, 28 марта. Жизнь без стресса негативно сказывается на когнитивных способностях и склонности к ярким положительным эмоциям и сопереживанию, выяснили психологи из Пенсильванского университета.

Исследование показало, что у жизни без стресса есть плюсы. Ведущие спокойное существование люди менее склонны к хроническим заболеваниям, имеют хорошее настроение и эмоционально более стабильны.

Но в тесте на когнитивные способности их результаты оказались более низкими, они реже сообщали о позитивных переживаниях, меньше получали и оказывали эмоциональную поддержку.

«Стресс заставляет вас решать проблемы и так становится полезным для когнитивных способностей, особенно в зрелом возрасте», — цитирует соавтора работы Дэвид Алмейда Naked Science.

По словам Алмейда, проблема заключается не в стрессе, а в реакции на него. Переживание в течение дня слабого стресса является маркером того, что человек ведет полную жизнь, уверен ученый. Наличие некоторого стресса он называет показателем вовлеченности в окружающий мир.

Ранее российский невролог сообщил об опасных последствиях стресса. К ним специалист отнес проблемы с давлением, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, а также потерю сознания.