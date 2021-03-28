Масштабный голод охватил Королевство Эсватини

Мбабане, 28 марта. Более 347 тысяч жителей Королевства Эсватини находятся на грани голода. Примерно 180 тысяч из них — дети. Такую статистику приводит международная неправительственная организация Save the Children.

«Ситуация в Эсватини достигла переломного момента. Треть страны голодает, страдают сотни тысяч детей», — отметила исполнительный директор НПО в африканской стране Думисани Мниси.

Голод в королевстве стал следствием двух факторов. Во-первых, негативную роль на поставки продовольствия сыграло введение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Во-вторых, климатические аномалии вызвали неурожай в регионе.

По данным Save the Children, количество голодающих граждан в Эсватини увеличилось с 18% в 2019 году до 31% на сегодняшний день. Из них около 60 тысяч находятся на грани голодной смерти и нуждаются в незамедлительной помощи.

Организация обращается к странам-донорам с настоятельным призывом выделить средства для предотвращения кризисной ситуации.

«Мы призываем международное сообщество поддержать нас и сплотиться, чтобы противостоять этому вызову», — говорится в заявлении организации.

One third of Eswatini’s population going hungry, Save the Children warns.



“Save the Children is calling on the international community for support as we rally together to face this challenge.” #ProtectAGeneration @WFP_Africa @FAOAfrica @BBCAfricahttps://t.co/HUm4wyfZqt — Save the Children E&SA (@ESASavechildren) March 25, 2021

Ранее рекордное нашествие саранчи в Восточной Африке привело к угрозе возникновения масштабного голода в Эфиопии и Кении.