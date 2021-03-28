Масштабный голод охватил Королевство Эсватини

Мбабане, 28 марта. Более 347 тысяч жителей Королевства Эсватини находятся на грани голода. Примерно 180 тысяч из них — дети. Такую статистику приводит международная неправительственная организация Save the Children.
«Ситуация в Эсватини достигла переломного момента. Треть страны голодает, страдают сотни тысяч детей», — отметила исполнительный директор НПО в африканской стране Думисани Мниси.
Голод в королевстве стал следствием двух факторов. Во-первых, негативную роль на поставки продовольствия сыграло введение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Во-вторых, климатические аномалии вызвали неурожай в регионе.
По данным Save the Children, количество голодающих граждан в Эсватини увеличилось с 18% в 2019 году до 31% на сегодняшний день. Из них около 60 тысяч находятся на грани голодной смерти и нуждаются в незамедлительной помощи.
Организация обращается к странам-донорам с настоятельным призывом выделить средства для предотвращения кризисной ситуации.
«Мы призываем международное сообщество поддержать нас и сплотиться, чтобы противостоять этому вызову», — говорится в заявлении организации.
One third of Eswatini’s population going hungry, Save the Children warns.— Save the Children E&SA (@ESASavechildren) March 25, 2021
“Save the Children is calling on the international community for support as we rally together to face this challenge.” #ProtectAGeneration @WFP_Africa @FAOAfrica @BBCAfricahttps://t.co/HUm4wyfZqt
Ранее рекордное нашествие саранчи в Восточной Африке привело к угрозе возникновения масштабного голода в Эфиопии и Кении.