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Власти Британии продлили запрет на выезд граждан страны за рубеж

Власти Британии продлили запрет на выезд граждан страны за рубеж

Лондон, 28 марта. Власти Великобритании намереваются продлить запрет на выезд граждан страны за границу до августа. Об этом сообщалось в издании Sunday Times.

Возобновление авиасообщений с другими странами планировалось на 12 апреля. Однако власти назначили новую дату открытия границ для граждан государства, но с введением системы «туристических коридоров», по которой страны будут разделены на «зелёный», «желтый» и «красный» списки в соответствии с эпидобстановкой.

Каждый тип страны рассматривает определенные меры предосторожности. «Красная» зона предполагает отбывание полноценного двухнедельного карантина в гостиницах при аэропортах за свой счет и сдачу минимум двух отрицательных ПЦР-тестов. «Желтая» — отправку на самоизоляцию. Карантин не потребуется только при посещении государства из зеленого списка.

Ранее сообщалось, что в Британии зарегистрировали бразильский штамм коронавируса. Обнаружили минимум шесть новых случаев заболевания.

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