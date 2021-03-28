Власти Британии продлили запрет на выезд граждан страны за рубеж

Лондон, 28 марта. Власти Великобритании намереваются продлить запрет на выезд граждан страны за границу до августа. Об этом сообщалось в издании Sunday Times.

Возобновление авиасообщений с другими странами планировалось на 12 апреля. Однако власти назначили новую дату открытия границ для граждан государства, но с введением системы «туристических коридоров», по которой страны будут разделены на «зелёный», «желтый» и «красный» списки в соответствии с эпидобстановкой.

Каждый тип страны рассматривает определенные меры предосторожности. «Красная» зона предполагает отбывание полноценного двухнедельного карантина в гостиницах при аэропортах за свой счет и сдачу минимум двух отрицательных ПЦР-тестов. «Желтая» — отправку на самоизоляцию. Карантин не потребуется только при посещении государства из зеленого списка.

Ранее сообщалось, что в Британии зарегистрировали бразильский штамм коронавируса. Обнаружили минимум шесть новых случаев заболевания.