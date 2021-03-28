Рогозин показал застрявший в Суэцком канале контейнеровоз из космоса

Москва, 28 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал новый снимок судна, севшего на мель в Суэцком канале. Соответствующий пост появился в Twitter.

Работы по освобождению 400-метрового контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего движение по Суэцкому каналу, продолжаются вот уже пять дней. В воскресенье судно вновь попытались снять с мели, сообщает тайваньская Evergreen (фрахтователь судна), но безуспешно. Российский спутник «Ресурс-П» показал, как развернутый контейнеровоз виден из космоса.

Суэцкий канал, съемка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели. pic.twitter.com/6iWvmZJSkO — РОГОЗИН (@Rogozin) March 28, 2021

В очереди на проход через водную артерию стоят более 320 судов, которые перевозят свыше 13 млн баррелей нефти, в том числе и российской (всего на 800 млн долларов). По данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что российская сторона готова оказать содействие в освобождении контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале, заявил посол РФ Георгий Борисенко. Официальных обращений от Каира с просьбой о помощи пока не поступало.