Президент Зимбабве заявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения

Хараре, 28 марта. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил об открытии месторождения нефти на северо-востоке республики в районе Музарабани.

Важное для республики объявление Мнангагва сделал во время подписания соглашения о разведке и добыче полезных ископаемых между правительством и австралийской нефтегазовой компанией Invictus Energy. Заключенный договор призван форсировать разработку обнаруженного месторождения.

Two oil and gas wells will be drilled by October this year, while production might start as early as March next year.#TheSundayMail #Zimbabwe https://t.co/HgUWSBEEn8