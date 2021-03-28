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Президент Зимбабве заявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения

Президент Зимбабве заявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения

Хараре, 28 марта. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил об открытии месторождения нефти на северо-востоке республики в районе Музарабани.

«Этот проект, несомненно, повлияет на ВВП всей провинции Центральный Машоналенд. В первую очередь — на Музарабани и прилегающие районы», — сказал глава государства.

Важное для республики объявление Мнангагва сделал во время подписания соглашения о разведке и добыче полезных ископаемых между правительством и австралийской нефтегазовой компанией Invictus Energy. Заключенный договор призван форсировать разработку обнаруженного месторождения.

За ближайшие полгода Invictus Energy обязуется вложить от 15 до 30 миллионов долларов США в бурение двух испытательных скважин в Музарабани. Также проект придаст дополнительный импульс правительственной программе, целью которой является увеличение ежегодной добычи полезных ископаемых до отметки в 12 миллиардов долларов США к 2023 году.

Однако президент Зимбабве рассчитывает, что найденное черное золото не станет еще одним экспортным товаром, а пойдет на обеспечение энергетических нужд страны. На сегодняшний день продукты нефтепереработки составляют почти 28% экспорта республики, и создание собственного производства топлива может существенно улучшить торговый баланс государства.

Ранее власти Зимбабве попытались реализовать проект добычи алмазов в юго-западной части страны. Для этого они обманом решили получить контроль над общинными землями деревни Чилонга. Под угрозой выселения оказалось более 12 тысяч человек.

Президент Зимбабве заявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения

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