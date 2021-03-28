Президент Зимбабве заявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения

Хараре, 28 марта. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил об открытии месторождения нефти на северо-востоке республики в районе Музарабани.

«Этот проект, несомненно, повлияет на ВВП всей провинции Центральный Машоналенд. В первую очередь — на Музарабани и прилегающие районы», — сказал глава государства.

Важное для республики объявление Мнангагва сделал во время подписания соглашения о разведке и добыче полезных ископаемых между правительством и австралийской нефтегазовой компанией Invictus Energy. Заключенный договор призван форсировать разработку обнаруженного месторождения.

Two oil and gas wells will be drilled by October this year, while production might start as early as March next year.#TheSundayMail #Zimbabwe https://t.co/HgUWSBEEn8 — Sunday Mail Zimbabwe (@SundayMailZim) March 28, 2021

За ближайшие полгода Invictus Energy обязуется вложить от 15 до 30 миллионов долларов США в бурение двух испытательных скважин в Музарабани. Также проект придаст дополнительный импульс правительственной программе, целью которой является увеличение ежегодной добычи полезных ископаемых до отметки в 12 миллиардов долларов США к 2023 году.

Однако президент Зимбабве рассчитывает, что найденное черное золото не станет еще одним экспортным товаром, а пойдет на обеспечение энергетических нужд страны. На сегодняшний день продукты нефтепереработки составляют почти 28% экспорта республики, и создание собственного производства топлива может существенно улучшить торговый баланс государства.

Ранее власти Зимбабве попытались реализовать проект добычи алмазов в юго-западной части страны. Для этого они обманом решили получить контроль над общинными землями деревни Чилонга. Под угрозой выселения оказалось более 12 тысяч человек.