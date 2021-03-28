Названы продукты, которые защищают почки от болезней

Москва, 28 марта. Чтобы позаботиться о здоровье почек, необходимо придерживаться правильного питания и включать в рацион продукты, которые способствуют поддержанию их функции.

Список полезных продуктов, которые позволяют предотвратить заболевания почек и благоприятно сказываются на работе остальных органов, со ссылкой на материал Джамаля Назия на сайте Al Arabiya приводит издание ИноСМИ.

Автор материала отметил, что хроническая болезнь почек (ХБП) наблюдается приблизительно у 10% мирового населения, от нее ежегодно умирают миллионы людей. Лучшим способом позаботиться о здоровье почек специалист называет правильное питание.

Автор материала рекомендовал включать в рацион цветную капусту, капусту, чеснок, лук, свеклу, редис, огурец, красный перец, яблоки, клюкву, чернику, арбуз, яичный белок, рыбу, оливковое масло, растительное молоко, а также пить больше воды.

Ранее спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева рассказала, что регулярное употребление копченых и варено-копченых колбас и сосисок может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Во время копчения образуются канцерогены, которые способны вызывать рак желудка, предупредила эксперт.