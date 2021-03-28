Новый игрок на рынке: почему Бенин займется транзитом китайской нефти из Нигера

Китайская компания CNPC, которая занимается добычей нефти в Нигере, неожиданно решила вложить средства в проект трубопровода до атлантического побережья Бенина. Ранее наиболее вероятным маршрутом транзита считался путь через Чад и Камерун.

Для Бенина проект открывает шанс стать важной частью нефтяного рынка на континенте. Для бедной африканской страны это большая удача, ведь республика не занимается добычей черного золота.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, почему Китай выбрал более долгий и дорогой маршрут транзита нефти через Бенин.

Дорого, но надежно

Изначально участие Бенина в проекте по транзиту черного золота из восточной части Нигера до Атлантики вообще не рассматривалось. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), которая занимается добычей ценного ресурса в Агадеме, собиралась построить трубопровод через территории Чада и Камеруна.

Разработчики оценивали протяженность этого маршрута в 600 километров. Планировалось, что нефтепровод пройдет через Нджамену и Добу до глубоководного порта Криби на юге Камеруна.

Однако холодные отношения Китая и Чада изменил все планы. CNPC отказалась от проекта. Пекин не остановило даже то, что транспортировка нефти через чадскую территорию стала бы самым дешевым вариантом из всех возможных.

Компания уже вступала в конфронтацию с властями Нджамены. В 2019 году CNPC намеревалась получить полный контроль над нефтеперерабатывающей компанией Djarmaya. Однако Чад всячески препятствовал планам КНР, а вскоре предприятие возглавил один из сыновей чадского президента Идриса Деби.

Китай мог воспользоваться еще одним коротким маршрутом – через Нигерию. Но этот вариант был отклонен практически сразу. В африканской республике большие проблемы с безопасностью в регионах, где мог бы пройти нефтепровод. Боевики «Боко Харам»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) представляют серьезную угрозу в районе озера Чад.

Таким образом выбор китайской стороны пал на Бенин. Трубопровод через эту страну окажется длиннее и дороже, но это компенсируется относительной безопасностью маршрута. Кроме того, у Китая хорошие отношения с властями Бенина: государства ранее сотрудничали в других инфраструктурных проектах.

Главный выгодополучатель

Протяженность трубопровода из Нигера в Бенин составит две тысячи километров. Его строительство обойдется в 4,5 миллиарда долларов США. И хотя через бенинскую территорию пройдет только 675 километров магистрали, эксперты предполагают, что именно Порто-Ново получит наибольшую выгоду от транспортировки нефти.

Проект привлечет частные инвестиции и создаст больше трех тысяч рабочих мест. Это одна из самых масштабных строек в истории независимого Бенина. Маршрут нефтепровода пройдет через пять департаментов государства и 17 муниципалитетов. Финальной точкой стает порт Котону, через который нефть планируют экспортировать за границу.

Африканская страна серьезно подходит к выполнению своих обязательств и строительству магистрали. Она уже получила 17 тысяч тонн материалов для прокладки труб и необходимое оборудование. Продолжаются разгрузочные работы и распределение сырья по местам хранения.

Удача для Бенина

Выгода, которую принесет строительство проекта, несравнима с объемом поступлений средств в бюджет Бенина после запуска маршрута. По самым скромным оценкам, за 20 лет работы нефтепровода республика получит 540 миллионов долларов США.

Африканский банк развития (АБР) ожидает, что к 2022 году экономический рост Бенина достигнет отметки в 6,5%.

Страна основательно заработает на черном золоте, хотя сама не занимается его добычей. Впрочем, это не первая попытка республики стать игроком на нефтяном рынке Африки. В 1980-х Бенин работал в этой области, но опыт оказался неудачным. В итоге власти отказались от попыток разбогатеть на природных ресурсах и отдали предпочтение производству хлопка.

Позднее экс-президент Бони Яйи обещал возобновить добычу нефти. В 2013 году даже обнаружили месторождение объемом 87 миллионов баррелей. Правительство было настроено очень оптимистично и обещало вернуть Бенин в группу мировых нефтяных производителей. Однако для реализации проекта не хватало средств.

Нельзя исключать, что в случае успеха с запуском транзита черного золота из Нигера, Бенин решит снова попробовать свои силы в добыче полезных ископаемых. На территории африканского государства расположены несколько месторождений. Поступления в бюджет и развитие инфраструктуры могут стать хорошим подспорьем для их разработки.

1 Организация запрещена на территории РФ.