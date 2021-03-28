«Жизнь продолжается»: Онищенко призвал провести очные выпускные в 2021 году

Москва, 28 марта. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал провести очные выпускные вечера в 2021 году.

Онищенко считает, что коронавирусные ограничения не должны помешать проведению выпускных в текущем году. Он заявил, что необходимо показать всей стране, что жизнь продолжается. Однако учителям и родителям нужно сделать прививки от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить», — сказал депутат ГД.

При этом власти Москвы не будут снимать ограничения по заполняемости театров. По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, для такого решения нужно видеть ситуацию на ближайшую перспективу, передает RT.

Президент России Владимир Путин объяснил, когда в стране будут отменять введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения. Запреты станут постепенно снимать, как только у населения выработается популяционный иммунитет к COVID-19, сказал глава государства. Чтобы это произошло, прививку должны получить около 70% взрослых россиян.