Режиссер Дмитрий Тюрин снимет второй сезон популярного сериала «Эпидемия»

Москва, 28 марта. Режиссер Дмитрий Тюрин снимет второй сезон сериала «Эпидемия», который стал весьма популярным за границей, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Уроженец Челябинской области известен киноманам по таким работам, как сериалы «Ласточкино гнездо», «Триггер», «Неоконченный бой» и «Магомаев», а также фильмам «Жажда», «Любовь с ограничениями» и «У Бога свои планы».

«Я фанат первого сезона, поэтому предложение [продюсеров] Жени [Никишова] и Валеры [Федоровича] снимать второй — принял практически не раздумывая, — заявил Тюрин. — Второй сезон будет сильно отличаться от первого — так же, как чистилище отличается от ада. Если в первом герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире».

По словам режиссера, это будет совершенно другая история, более, как говорится, притчевая.

«Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы», — заверил Тюрин.

Вместе с ним будет работать и новая творческая команда, например, оператор-постановщик Роберт Саруханян, до этого бывший вторым оператором. Перед ним стоит серьезная задача, ведь операторскую работу первого сезона дважды похвалил даже сам «король ужасов» Стивен Кинг.

«На самом деле съемки еще не начались, только идет подготовка, — сказал Саруханян. — Страха уронить планку, поднятую Давидом Хайзниковым, у меня нет, но есть чувство повышенной ответственности за проект. Несомненно, второй сезон будет отличаться от первого, появятся новые элементы стилистики, чуть сменится настроение, и, конечно, эмоции будут совершенно другие».

Герои окажутся в неожиданных местах, с особой атмосферой, где их характеры еще больше развернутся, отметил оператор. И лично он рассчитывает на то, что «наша история и наши идеи продвинут сериал еще дальше на мировом уровне».

Напомним, что первый сезон «Эпидемии» был очень высоко оценен как российскими, так и международными кинокритиками и зрителями. Его продали даже на знаменитую платформу Netflix, где за первую неделю просмотров телесериал вошел в топ-10 по просмотрам в 56-ти странах.

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