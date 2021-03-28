Большая часть американцев осталась недовольна миграционной позицией Байдена

Вашингтон, 28 марта. Большинство жителей США выразили неодобрение миграционной политикой президента страны Джо Байдена.

Действия главы государства в вопросе мигрантов на границе с Мексикой приняли с недовольством 57% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News, проведенного совместно с компанией Ipsos. Согласно данным издания, 54% респондентов назвали «кризисом» ситуацию на америко-мексиканской границе.

Еще 42% опрошенных считают преждевременными заявления о кризисе. Всего 4% американцев не увидели серьезной проблемы в вопросе мигрантов.

Ранее американцы выразили разочарование по поводу первой пресс-конференции президента. Местные журналисты сравнили Джо Байдена с несвежим пончиком.