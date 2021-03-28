Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Большая часть американцев осталась недовольна миграционной позицией Байдена

Большая часть американцев осталась недовольна миграционной позицией Байдена

Вашингтон, 28 марта. Большинство жителей США выразили неодобрение миграционной политикой президента страны Джо Байдена.

Действия главы государства в вопросе мигрантов на границе с Мексикой приняли с недовольством 57% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News, проведенного совместно с компанией Ipsos. Согласно данным издания, 54% респондентов назвали «кризисом» ситуацию на америко-мексиканской границе.

Еще 42% опрошенных считают преждевременными заявления о кризисе. Всего 4% американцев не увидели серьезной проблемы в вопросе мигрантов.

Ранее американцы выразили разочарование по поводу первой пресс-конференции президента. Местные журналисты сравнили Джо Байдена с несвежим пончиком.

Новости партнеров