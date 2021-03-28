Москва, 28 марта. Российские комментаторы поставили на место американского журналиста Майкла Бома. Он попытался «разоблачить» «план Даллеса».

Журналист попытался высмеять российских высокопоставленных лиц по поводу мнения о «тлетворном влиянии Запада», угрожающем моральным и нравственным основам России. Майкл Бом опубликовал соответствующий пост в Facebook.

«Фишка в том, что «План Даллеса» нигде и никогда не существовал. «А все остальное — правда», как было сказано в старом анекдоте», — заявил американец.

Однако россияне в Сети быстро осадили журналиста после его противоречивых высказываний. Один из комментаторов указал на возможную причастность иностранца к «плану», другой поддержал мысль жительницы РФ. Он назвал Бома лишь «винтиком в этом плане». Интернет-пользователи предположили, что иностранец может тайно работать на спецслужбы.

Американец уже 20 лет живет в России и не изъявляет желания вернуться в США. Так поступает только разведчик, заключил пользователь под ником «Эхо России».

Ранее американец рассказал, за какие взгляды в Соединенных Штатах человека могут уволить с работы. Сотрудника могут выгнать за крайние правые позиции и за высказывание своей точки зрения, подчеркнул журналист.