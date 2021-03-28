Администрацию Байдена призвали пойти на жертвы в вопросе строительства «СП-2» ради ФРГ

Вашингтон, 28 марта. Администрация Белого дома должна идти на жертвы в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» ради укрепления отношений с Германией.

Об этом заявила руководитель исследований в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки в статье, опубликованной на сайте либерального журнала The Atlantic. По ее словам, наличие союзников требует жертв, которые основаны на общественных ценностях.

«Администрация (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена должна пойти на компромисс по «Северному потоку — 2», заручиться уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину, а затем забыть эту устаревшую обеспокоенность», — подчеркнула она.

По ее словам, если Байден намерен противостоять Китаю, необходимо чем-то пожертвовать для укрепления отношений с Германией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон собирается ввести новые санкции из-за «Северного потока — 2».