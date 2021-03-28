Депутаты обсудят смену официального названия Вологды в мае 2021 года

Вологда, 28 марта. Гордума намерена изменить официальное название Вологды. Об этом рассказали местные СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что публичные слушания по изменению названия областного центра состоятся 20 мая. Президиум городской Думы выступил инициатором переименования. Нынешнее официальное название звучит как «муниципальное образование «город Вологда». Предлагается изменить его на «городской округ «Вологда». По данным устава, населенный пункт и так является городским округом.

Поправки не будут вноситься в правоустанавливающие и другие документы, заявили парламентарии. Обсуждение возможных изменений в уставе города шло на сессии 25 марта.

Власти Литвы ранее выразили готовность поменять официальное название Белоруссии. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис подтвердил такую информацию.