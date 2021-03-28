ФАН выяснил, как подготовить домашних питомцев к началу дачного сезона

Тула, 28 марта. Весна — это время начала активности клещей. О том, какие меры нужно предпринять прежде, чем вывозить домашних любимцев на природу — рассказал ФАН врач-ветеринар Сергей Коновец.

Естественно, начать надо с обработки животного от клещей. Весной кровососущие особенно активны. Вопрос в том, что выбрать: таблетки, капли на холку или же специальный спрей.

«Конечно, у каждого заводчика свое мнение на этот счет. Например, капли на холку удобны в применении. К тому же они защищают и от блох, и от клещей, и от нескольких видов самых распространенных глистов. Есть такие, которые обрабатывают четвероногих только спреем. Как врач могу сказать, что все-таки самое эффективное средство – это таблетки от клещей. Не раз в этом убеждался. Даже если клещ присосется, то он сразу будет парализован и не успеет принести вред животному. Ведь, например, чтоб перенести в кровоток собаки возбудителя пироплазмоза, кровососущему нужно не менее трех часов. То есть, даже если он сам инфицирован, то так быстро заразить сам не сможет. Нужно время», — говорит Сергей.

По мнению паразитологов, таблетки от клещей, такие как «Симпарика» или «Бравекто», на сегодняшний день считаются как наиболее эффективными, так и безопасными.

«Нередко сам сталкиваюсь с тем, что с проблемой присасывания клещей обращаются те заводчики, которые обрабатывают своего любимца каплями и спреем. А это все-таки не очень надежные средства. Я бы посоветовал использовать таблетки от клещей, а перед прогулкой (особенно за городом, на природе) обрабатывать спреем, для запаха, чтоб клещи не садились. Можно самым простым, недорогим», — продолжает врач.

По словам ветеринара, за последние пять лет заводчики реже стали обращаться в клиники с этой проблемой. Тем не менее, такое случается буквально каждую неделю. К счастью, в средней полосе зараженные пироплазмозом клещи встречаются редко. Но все же бывает и такое. Например, один из ста.

«Для животных заболевание пироплазмозом опасно тем, что разрушаются красные кровяные клетки. Наступает анемия, слабость, поднимается температура. Пироплазмоз практически 100% несет смерть», — продолжает врач-ветеринар.

Какую первую помощь может оказать владелец своему питомцу, если заметил на нем присосавшегося клеща?

«Конечно же, его нужно удалить. Первом делом, намазать клеща маслом, кремом или чем-то жирным, так как они дышат тельцем. Если он после этого не отвалился сам, то надо пытаться удалять. Если кровососущий висит только на хоботке, то их легко достать, выкрутить. А есть другой вид клещей, которые «сидят» глубоко. Их достать труднее. Вот в том случае, лучше обратиться к врачу. Иначе часть тела кровососущего остается в теле собаки. Но это, в принципе, не страшно. Главное, чтоб клещ был обезврежен. А организм собаки чужеродный предмет держать не будет. На этом месте может образоваться небольшой гнойник. С гноем со временем выйдут и остатки клеща», — говорит доктор.

Но не только клещи таят в себе опасность для животных весной. В городе снег почти растаял и на улицах, в скверах, много битого стекла. В этот период учащаются случаи порезов лап.

Далеко не все знают, серьезные заболевания переносят комары и блохи. Эти насекомые могут «наградить» такими видами глистов, которые частенько приводят к летальному исходу.

Профилактика всегда лучше, чем лечение. Так что лучше к теплому сезону заблаговременно позаботиться о четвероногом любимце. Важно вовремя и глистогонить, и обрабатывать от блох и клещей. Подход, по мнению специалистов, должен быть комплексным.