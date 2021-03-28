Немецкий политолог Рар назвал способ, как Германия может спасти ЕС от развала

Берлин, 28 марта. Немецкое правительство может попытаться обойти или нейтрализовать решение Конституционного суда (КС) Германии ради идеи общих ценностей с ЕС.

Громкие заявления о неправомочности КС свидетельствуют о попытках поставить евросолидарность выше национального права. С таким мнением выступил известный немецкий политолог Александр Рар. В представлении немцев только при помощи нейтрализации решения инстанции можно спасти Евросоюз от развала, указал эксперт. Его слова приводит издание «Ваши новости».

Политолог отреагировал на ситуацию финансированием экономики ЕС в постковидный период. КС Германии приостановил процесс утверждения программы по восстановления экономики Евросоюза стоимостью 750 миллиардов евро.

«Дело должно быть рассмотрено по существу», — гласит заявление Конституционного суда ФРГ.

Однако немецкие СМИ замалчивают решение судебного органа. Исполнительная власть Германии пытается отменить постановление, отметил Рар.

«Немецкое правительство, скорее всего, найдет возможности нейтрализовать или обойти это решение. Наконец, просто замолчать его. Германия не видит иного выхода, как оказать помощь более бедным странам ЕС в размере 750 миллиардов евро», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о распространении в ФРГ третьей волны коронавируса. В стране могут вернуть ограничения, если не удастся привить большую часть населения.