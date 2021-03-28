Глава Госдепа США ушел от ответа на вопрос, считает ли он саудовского принца убийцей

Вашингтон, 28 марта. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Он дал интервью для телеканала CNN. По словам главы Госдепа США, ежедневно по всему миру Вашингтон имеет дела с лидерами других государств, которые совершают действия, представляющиеся американской стороне предосудительными и отвратительными.

«Но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела», — подчеркнул он.

Помимо этого, Блинкен добавил, что наследный принц, вероятно, станет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. США крайне заинтересованы в том, чтобы завершить войну в Йемене, которая, возможно, является худшим гуманитарным кризисом в мире.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон планирует ввести новые санкции из-за «Северного потока — 2».