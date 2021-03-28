Тодоренко показала, как Влад Топалов проводит время с сыном

Москва, 28 марта. Российская телеведущая Регина Тодоренко показала забавное видео из семейного архива. На записи супруг звезды Влад Топалов спел песню совместно с сыном Михаилом.

Звезда телепроекта «Маска» Регина Тодоренко поделилась с поклонниками счастливым моментом из семейной жизни в браке с певцом Владом Топаловым. Артистка продемонстрировала вокальные данные своего сына Миши в Instagram. В подписи к видео телеведущая обратилась к супругу и ребенку, чтобы признаться им в любви.

«Господи, счастье — получать от тебя, Влад, такие видео утром. А еще большее счастье наблюдать за жизнью этих двоих мужчин. Такая нежная связь между папой и сыном, одновременно такая сильная и надежная! Люблю вас! Забавно, но именно эту песню мы пели в палате роддома, когда я рожала Мишу», — поделилась артистка.

Поклонники звезды с восторгом отреагировали на архивный ролик. Некоторые подписчики обратили внимание, что телеведущая идеально подходит в качестве пары для Топалова. Несколько фанаток указали на необыкновенное сходство Миши с Тодоренко. Одна из поклонниц написала, что всегда мечтала о таком отце, как Топалов.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко оценила срок своих отношений с музыкантом Владом Топаловым. Артистка выразила надежду, что их брак продлится еще очень долго.