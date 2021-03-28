Актриса Агния Кузнецова поделилась первой реакцией на новость о беременности

Москва, 28 марта. Российская актриса Агния Кузнецова откровенно рассказала о неожиданной беременности в браке с танцором Максимом Петровым. Новость о пополнении в семье поразила супруга артистки.

Звезда картины «Груз-200» Агния Кузнецова несколько лет состоит в счастливом браке с танцором Максимом Петровым. Недавно артистка призналась, что долгое время с трудом совмещала работу в России с поездками в Исландию, где строил карьеру ее супруг. Паре пришлось отказаться от привычного распорядка, когда Кузнецова узнала, что ждет ребенка. Об этом актриса рассказала в беседе с газетой «СтарХит».

«Я все не могла сбросить один килограмм и живот тянуло постоянно. Я рассказала об этом Вике Исаковой, а она и говорит: «Ты беременна». Я сделала тест и была в шоке. Первая мысль пробежала: «Класс, теперь мне не надо ходить на пробы и работать». Думала, что сейчас отдохну», — поделилась актриса.

Кузнецова поспешила сообщить новость своему супругу. Во время романтического ужина актриса подарила спортсмену конверт с радостным известием. Петров был ошарашен сюрпризом жены, но признался, что счастлив стать отцом. Именно тогда пара поняла, что им пора готовиться к переменам. Наследник артистов Андрон родился в 2019 году — Кузнецова призналась, что малыш сблизил супругов еще сильнее.

Недавно актриса Агния Кузнецова поделилась с поклонниками семейными снимками. Кинозвезда показала, как ее ребенок проводит время с отцом, танцором Максимом Петровым.