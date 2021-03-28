Премьер-министр Словакии предложил поменяться местами с министром финансов страны

Братислава, 28 марта. Премьер-министр Словакии Игор Матович предложил министру финансов Эдуарду Гегерому «поменяться креслами».

Председатель правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игор Матович, выступая на брифинге в воскресенье, сообщил, что готов уйти с должности премьер-министра и занять кресло представителя ОЛНЛ Эдуарда Гегеро, который является министром финансов.

«Я предложил, чтобы в правительстве был произведен обмен креслами между мною и министром финансов Эдуардом Гегером», — сказал Матович.

Премьер-министр уверен, что такие изменения помогут решить правительственный кризис, который возник из-за его действий. Ранее, когда в стране резко ухудшилась ситуация с пандемией коронавируса, политик без согласия партий-партнеров решил приобрести российскую вакцину «Спутник V», которая не зарегистрирована в Евросоюзе.

Из-за скандала с закупкой российской вакцины в отставку уже отправили главу минздрава Словакии Марека Крайчи.