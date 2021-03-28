Стало известно, как ФБК может заработать на сайте в поддержку Навального

Москва, 28 марта. Менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков подтвердил формирование единой базы сторонников блогера Алексея Навального.

Стоит отметить, что недавно фонд запустил новый сайт в поддержку арестованного блогера. На нем пользователям предлагается подтвердить свое намерение о принятии участия в следующей акции протеста. Для этого необходимо пройти регистрацию, введя адрес своей почты, передает Nation News.

«Скажем, е-мейлы, на которые люди регистрируются — мы видим, что эти е-мейлы очень сильно пересекаются с теми базами сторонников, которые уже есть», — сказал Волков.

Политолог Алексей Чеснаков отметил, что эта база создается неспроста. Сотрудники ФБК могут запросто продать этот список заинтересованным лицам.

Ранее Чеснаков спрогнозировал провал «самого большого митинга» ФБК. Он уверен, что многие сторонники Навального, зарегистрировавшиеся на сайте, просто не выйдут на улицу.