Вечеринка на съемной квартире в Волгограде закончилась смертью подростка

Волгоград, 28 марта. Старшеклассники арендовали квартиру и устроили в ней вечеринку. Утром один из них скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, подростку стало плохо после вечеринки. Друзья испугались и позвонили его родителям, а также вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов врачи не смогли спасти жизнь школьника. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

В Подольске 15-летний мальчик умер во время урока физкультуры. Девятиклассник резко почувствовал себя плохо, прибывшие в школу медики не смогли спасти его жизнь, сообщало РИАМО.