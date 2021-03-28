В ООН заявили о тенденции к уменьшению потока мигрантов в Евросоюз

Женева, 28 марта. Прогресс в решении проблемы миграции наблюдается в Европе, в 2020 году мигрантов стало на 23% меньше, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По словам официального представителя УВКБ ООН, количество прибывающих беженцев по сравнению с прошлым годом в Европу составило 95 тысяч человек, пишут «Известия».

«То есть уменьшилось на 23% по сравнению с 2019 годом (123, 7 тыс. человек — Прим. ред.) и на 33% по сравнению с 2018 годом (141,5 тыс. человек — Прим. ред.). Исходя из этих данных, можно сказать, что ситуация с новоприбывшими в Европу сейчас управляемая», — заявил он.

Отмечается, что проблема незаконной миграции все еще остается актуальной для Греции, Кипра, Италии, Испании и Мальты. На фоне чего страны Средиземноморья призвали своих соседей по ЕС оказывать содействие в решении проблемы нелегального перемещения мигрантов.

Ранее журналисты норвежского издания Resett заявили, что Евросоюзу придется идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации.