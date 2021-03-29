В Донбассе растет количество провокаций, Зеленский записывает Россию во враги

В Донбассе растет количество нарушений и смертей по обе стороны, а вокруг Крыма увеличивается военная активность. На этом фоне Владимир Зеленский продолжает антироссийский курс, заблокировав новостные ресурсы РФ и приняв новую стратегию военной безопасности, определяющую Москву военным противником. Вашингтон же продолжает военную поддержку украинской армии, не только поставляя вооружение, но и обучая ее солдат.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений режима прекращения огня за прошедшую неделю резко возросло, скакнув практически в 2 раза (952 обстрела против 521).

При этом следует отметить, что более 40 процентов обстрелов произошло в один день — 25 марта в районе населенного пункта Павлополь (20 км северо-восточнее Мариуполя), где находятся подразделения 36-й бригады морской пехоты. К слову, большая часть нарушений была совершена именно на южном участке фронта, что скорее всего связано с инженерными работами на позициях, а также увеличением задействования разведывательных групп по обе стороны конфликта.

На северном участке фронта сложная обстановка сохраняется в районе Золотого (55 км западнее Луганска) на стыке 14-й и 92-й механизированных бригад. Наиболее вероятно, что это связано с попытками украинской стороны сократить межпозиционное пространство, а также периодическим появлением военнослужащих 92-й бригады на бывших позициях, где их быть не должно.

Факт продвижения украинских военных в сторону позиций НМ ЛНР на 10 метров был зафиксирован миссией ОБСЕ 20 марта, однако уже через два дня БПЛА ОБСЕ, пролетая над Золотым, подвергся глушению. Скорее всего, командование ВС Украины таким образом пыталось скрыть от миссии характер проводимых работ.

На центральном участке линии соприкосновения, несмотря на относительно низкую интенсивность обстрелов, ситуация была наиболее сложной. Началось все 22 марта, когда в юго-западном пригороде Донецка, Александровке, в результате обстрела погиб гражданский.

На следующий день уже в Донецком аэропорту, что на северной окраине города, в результате минометного обстрела погибли два защитника Донбасса.

Двое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли под обстрелом украинских силовиков в районе Донецкого аэропорта. Об этом сегодня сообщили в Управлении НМ ДНР. pic.twitter.com/bvrrKe6b1P — Иллария Краматорская (@oYBVF8fFnsPenEV) March 23, 2021

Через три дня, 26 марта, на северо-западной окраине Горловки, неподалеку от населенного пункта Шумы, при довольно странных обстоятельствах погибли четыре украинских военнослужащих, еще два получили ранения.

На Донбассе обострение: в районе поселка Шумы, погибло 4 военных https://t.co/oSPggRDAnw — ManaPress (@press_mana) March 27, 2021

Примечательно, что среди погибших трое — из 10-й горно-штурмовой бригады (она занимает там позиции), а один — командир отряда поиска и обезвреживания взрывных устройств 143 центра разминирования подполковник Коваль.

???????? Один из погибших командир отряда поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов подполковник Коваль С.В.



❗️Вполне возможно, что украинская сторона пытается "замаскировать" очередной эпизод подрыва на собственных устройствах под обстрел противника. pic.twitter.com/RzX8k5sZJl — ★????????????????????????????★ (@krotrus) March 27, 2021

Украинская сторона сразу же обвинила НМ ДНР в минометном обстреле, который якобы и стал причиной гибели украинских военных. Косвенно слова Киева подтверждаются и данными миссии ОБСЕ, зафиксировавшей в этом районе 26 марта в период с 13.45 до 13.49 порядка 65 взрывов. Также Киев заявил, что девять раз обращался к ДНР через Совместный центр контроля координации и миссию ОБСЕ с целью прекращения обстрелов для эвакуации тел погибших и раненых.

Гибель четырех военных на Донбассе: Украина девять раз пыталась остановить обстрел российских оккупантов



Украинская сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ #ООС #Донбасс #оккупанты #обстрелы #ВСУ #гибельвоиенных #Арестович pic.twitter.com/RkFjwVFc9H — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 26, 2021

Руководство же ДНР заявило, что военнослужащие Украины подорвались на своем минном поле в ходе работ по разминированию и уточнению карты минных полей.

#Донбасс

Погибшие в районе балки Шумы возле Горловки украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве в ходе работы по уточнению карт минных полей. Такие данные сегодня озвучил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. pic.twitter.com/XpJibeY0y3 — Мировые новости. Взгляд из Донецка. (@cubinec08) March 27, 2021

При этом, по заявлению министра иностранных дел республики Натальи Никаноровой, было два взрыва, характерных для срабатывания минно-взрывных устройств, а это не вяжется с данными ОБСЕ (65 взрывов за четыре минуты). В общем, ситуация действительно странная, и, возможно, в своей оценке произошедшего Киев старается использовать случившееся на полную. Уж очень оперативно украинская сторона перевернула ситуацию в свою пользу, активизировав контакты с Францией, Германией, а также попытавшись собрать экстренное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский направил в регион комиссию во главе с главнокомандующим ВС Украины генералом Русланом Хомчаком, чтобы расследовать ситуацию на месте.

Зеленский отправил начальника Генштаба на Донбасс



По словам главы государства, начальник Генштаба уже вылетел в зону проведения операции Объединенных сил #Зеленский #Донбасс #Генштаб #Хомчак pic.twitter.com/uQf7ooLaTC — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 26, 2021

Вполне вероятно, что результаты работы украинского генерала лягут в основу информационной кампании о необходимости пересмотра «нормандского» формата (встречи между лидерами России, Франции, Германии и Украины по урегулированию конфликта в Донбассе) с добавлением туда как минимум США, а как максимум — Великобритании.

Зеленский продолжает выстраивание антироссийской политики

От поля информационного президент Украины Зеленский перешел к неприкрытому давлению на пророссийские силы в стране. Еще 19 марта им были инициированы обыски резиденции «Медвежья Дубрава» Виктора Медведчука, которая расположена в Закарпатье.

Через неделю, 26 марта, украинские правоохранители предъявили обвинение в государственной измене трем членам общественной организации «Украинский выбор — право народа».

Их подозревают в причастности к организации и проведению референдума в Крыму в 2014 году, а также участии в организациях «Самооборона Севастополя» и «Славянский щит», которые на Украине считаются «незаконными вооруженными формированиями».

Кроме того, 24 марта Зеленский ввел очередные санкции, под которые попали 23 россиянина и три француза, а также 81 российская юридическая организация.

Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний, а также пропагандистских информ-ресурсов РФ и ОРДЛО



Предусматривается блокировка на территории Украины российских изданий Утро.ру, Газета.ру, Россия сегодня, Лента.ру, ИТАР-ТАСС, https://t.co/1gO2QcQ7MF, ... pic.twitter.com/qcTj7qVTe7 — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 24, 2021

Среди попавших под ограничения физических лиц в основном сотрудники МВД и ФСБ, однако есть и сенатор Людмила Нарусова, а также директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН академик Михаил Горшков. Среди компаний такие интернет-издания и агентства, как «Интернет-пресса», ТАСС, «Лента.ру», «Газета.ру», государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», «СМИ 2», страховая компания «Росгосстрах». Теперь украинские провайдеры будут обязаны блокировать российские информационные ресурсы, упомянутые в законопроекте, что уж явно не будет содействовать свободе слова и со временем позволит Киеву взять информационную повестку в стране полностью в свои руки.

Примечательно, что этим же законом Зеленский снял ограничения в отношении экс-владельцев российского «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также «Башкирской содовой компании» — крупнейшего производителя соды в России. Получается, что разрушать все мосты Киев пока не намерен и сохраняет отношения, где это ему выгодно.

Однако апофеозом антироссийской политики стало утверждение 25 марта Зеленским «Стратегии военной безопасности Украины» — основного документа, определяющего угрозы, способы реагирования на них, а также в целом украинскую политику в области национальной безопасности. Неудивительно, что большая часть стратегии посвящена Российской Федерации, чьи действия, по мнению Киева, несут главную угрозу. Кроме того, Москва в нем названа военным противником Украины.

Если сказанное выше уже далеко не новость, то вот идея тотальной обороны является свежей. Именно на нее и собирается делать ставку Киев в случае полномасштабной войны с Россией. Также интересным моментом является возможность превентивного реагирования на военные угрозы, что развязывает спецслужбам Киева руки для проведения тайных операций на территории России.

Определены в законе и случаи, когда принимается решение о привлечении вооруженных сил, среди которых провоцирование внутреннего конфликта и столкновения на границе Украины.

Саму же тотальную оборону украинское руководство намерено построить тремя волнами:

первая (силы обороны), от которой требуется не допустить продвижения на территорию Украины, в том числе за счет проведения специальных операций в глубине территории противника;

вторая (военный резерв), от которой требуется усилить силы обороны, обеспечить всеобщую мобилизацию и развернуть движение сопротивления на занятых противником территориях;

третья (дополнительные воинские части, сформированные из резервистов), от которой требуется обеспечить прекращение конфликта на выгодных для Украины условиях.

Командующий СВ Украины посетил Турцию

23-35 марта в Турцию съездила делегация сухопутных войск Украины во главе с их командующим — генералом Александром Сырским.

Официальный визит командующего сухопутными войсками Украины генерала-полковника Александра Сырского в Турцию начался с посещения Мавзолея Ататюрка и церемонии возложения венков.#Украина #Турция pic.twitter.com/Qbe4BooqzS — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 23, 2021

В рамках визита украинская делегация повстречалась с турецкими министром обороны Хулуси Акаром и командующим ВС Турции генералом Умитом Дюндаром. Помимо тем о развитии двухстороннего военного сотрудничества, генерал Сырский также рассказал о ситуации на юго-востоке Украины и заявил, что украинская армия противостоит «террористической группировке, в состав которой входят регулярные подразделения ВС РФ».

O Ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, recebeu ontem o comandante das forças terrestres da #Ucrânia, o General Oleksandr Sirsky



Estava também presente na reunião, o comandante das forças terrestres da #Turquia, o General Ümit Dündar



Provavelmente o assunto foi sobre #Donbass pic.twitter.com/Ppaf40zbUE — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) March 25, 2021

На этом фоне примечательно, что сразу же после завершения переговоров, Акар созвонился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Вполне вероятно, что кроме сирийского вопроса обсуждалась и ситуация в Донбассе в контексте рассказанного Сырским.

В целом о каких-либо прорывах на украино-турецкой встрече не сообщается. По всей видимости, связана она с мероприятиями по интеграции Украины в НАТО, где Турции отведена ведущая роль.

Растет напряженность вокруг Крыма

Вместе с напряженностью в Донбассе растет напряженность и вокруг Крымского полуострова. На фоне проводимых там учений ВДВ украинская группировка также решила не сидеть в стороне.

Ставропольские #десантники захватили аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил соединения на учении в Крыму#ВДВ #Учение #Крым pic.twitter.com/8ZwukuFIQp — Минобороны России (@mod_russia) March 20, 2021

25 марта она провела комплексное учение по противовоздушной обороне и применению дальнобойных 300-мм РСЗО «Смерч» для поражения пунктов управления и сосредоточений войск условного противника.

Кроме того, 26 марта в район Тендровской косы отлетали два БПЛА «Байрактар-ТБ2» ВВС Украины.

????????????A pair of operational-tactical medium-altitude unmanned aerial vehicles #Bayraktar TB2 of the Ukrainian Air Force, taking off from the Nikolaev (Kulbakino) airbase are performing a test flight. #Ukraine #Donbass #Turkey pic.twitter.com/hrmhELgt4D — RAGEX-WAR (@theragex) March 26, 2021

Примечательно, что где-то в это же время должны были проходить пуски чего-то ракетного и дальнобойного — либо противокорабельной ракеты «Нептун», либо 300-мм управляемой ракеты «Ольха».

В период с 24 по 26 марта ВС Украины с государственного испытательного полигона "Алибей" в Одесской области проведут первую в этом году тестовую ракетную стрельбу, оценочно, с участием комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Дальность полёта ракетного изделия не превысит 250 километров. pic.twitter.com/7mrFpyINgv — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 20, 2021

Получается, что БПЛА «Байрактар-ТБ2» не просто отлетались в рамках испытаний, а еще давали целеуказание чему-то ракетному. Однако отсутствие официальной реакции со стороны профильных органов Украины говорит о том, что что-то в этом взаимодействии прошло не так и хвастаться нечем.

Война против олигархов

Президент Зеленский решил перейти от слов к делу в вопросе объявленной им войны олигархам. 24 марта в Киевской области поймали вооруженную и никем не зарегистрированную группу лиц или проще — частную военную компанию.

По данным СБУ, в ее состав входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Ее создателем названы бывший депутат Семен Семенченко, более известный как командир нацбатальона «Донбасс», и Евгений Шевченко, которого называют «внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро». В результате, Семенченко объявлено подозрение в руководстве не предусмотренными законом вооруженным формированием и снабжение его оружием, а Шевченко — в поиске каналов финансирования и поставке военной амуниции и боеприпасов.

Хорошая новость:

В Киеве арестовали экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко.https://t.co/rUJo2TvUcK — Татьяна Дорутина (@tasedora) March 27, 2021

Примечательно в этой истории то, что Семенченко еще с 2014 года действовал в русле олигарха Игоря Коломойского, ведь именно на его деньги и формировался тогда нацбатальон «Донбасс»

Жительница Иловайска: «Коломойский и его карательный батальон «Донбасс» разорили мой дом и убили мужа» https://t.co/KB4e96BsrF — Bestuzheva Nataliia (@Bestuzheva_N) December 4, 2015

Более того, в его же интересах работала и прикрытая СБУ военная компания Семенченко. Тем самым, Зеленский обезопасил себя перед дальнейшими действиями против Коломойского.

Подарки США для Украины

США продолжают помогать Украине, поднимая ее военную сферу. 24 марта в Одессу доставили 35 бронированных автомобилей «Хаммер», которые после небольшой доработки (установки крупнокалиберных пулеметов) полностью оснастят какой-нибудь батальон десантников или морской пехоты.

???????????????? Из американского порта Чарльстон в Одессу 24 марта прибыло грузовое судно "Ocean Glory", на котором были доставлены 35 армейских внедорожников HMMWV, а также около 350 тонн военного снаряжения. С учетом предыдущих поставок, США уже передали Украине более 250 HMMWV pic.twitter.com/F8MjaiOJMX — Военно-политическое обозрение (belvpo.com) (@BELVPO_com) March 26, 2021

Кроме того, 27 марта в США завершена подготовка двух экипажей патрульных катеров «Айленд», которым даны названия «Сумы» и «Фастов». Это значит, что уже в ближайшее время катера отправятся в Одессу, где поступят на вооружение ВМС Украины, доведя их численность до четырех. При этом ранее сообщалось, что передаваемые катера планируется оснастить противокорабельными ракетами малого радиуса действия BGM-176B Griffin.

Помимо поставок военной техники, много внимания Вашингтон уделяет и подготовке украинских военных. С 22 марта на полигоне во Львовской области начат курс подготовки 24-й отдельной механизированной бригады, руководят которым инструктора «Объединенной многонациональной группы — Украина» (в нее входят военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании), главенствующую роль в которой играют американские военные. Примечательно, что по завершении курса (ориентировочно к концу мая) 24-я бригада поедет сразу же на юго-восток, где применит на практике полученные от американцев навыки.

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