В Сети появилось видео полета белорусского самолета Ил-76МД в боевом порядке

Минск, 28 марта. Белорусские летчики совершили полет на самолете Ил-76МД в боевом порядке. Видеофрагмент данного маневра появился в Сети, передает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Летчики 50-й смешанной авиационной базы совершают подготовку к тактическим учениям с 38-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Тренировочный процесс предполагает отработку десантирования различными способами.

Учения проходят с 25 марта до 5 апреля. Для их проведения даже была осуществлена доукомплектация бригады военнослужащими запаса.

Сообщается, что во время тренировок военнослужащие также задействованы в отработке марша, преодоления водных преград и боевых стрельбах.

В это же время стало известно о том, что связисты ЮВО впервые отработают учения с новейшими комплексами АПЕ-5.