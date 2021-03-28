Сын ростовского бизнесмена устроил массовое ДТП с пострадавшим

Ростов-на-Дону, 28 марта. Виновником тройного ДТП на пересечении улицы Майской и 14-й Линии оказался младший сын директора Нахичеванского рынка.

Очевидцы рассказали, что 18-летний юноша ехал на своем автомобиле по узкой дороге со скоростью более 140 км/ч и врезался в припаркованный у частного дома Chevrolet. После этого машина задела Volkswagen Polo и отлетела в пешехода. Пострадавшего увезли в больницу с переломами ребер и ноги. Информации о состоянии других участников аварии не поступало.

В Москве иномарка врезалась в подъезд жилого дома на Кантемировской улице. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал, сообщало РИАМО.