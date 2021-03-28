Женщина-пешеход погибла в массовом ДТП в Воронеже

Воронеж, 28 марта. ДТП с участием трех автомобилей произошло по улице Шишкова, женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД во региону.

Один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, столкнулись Toyota Mark и Nissan Qashqai. После столкновения авто отбросило на припаркованный Volkswagen Tiguan.

Водителя Nissan направили в перинатальный центр Воронежа на обследование. В отношении виновника ДТП, в крови которого нашли 0,63 промилле алкоголя, составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Двое детей, брат и сестра на мопеде погибли под колесами микроавтобуса в поселке Крюки Псковской области, сообщал сайт 360tv.ru. Несовершеннолетние погибли на месте, от их транспортного средства осталась груда металла.