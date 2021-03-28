Балерина Волочкова объяснила, почему резко сбросила вес

Москва, 28 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам фигуру в купальнике. Звезда рассказала, как ей удалось похудеть еще больше.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова регулярно делится с поклонниками личными переживаниями. Недавно артистка обнаружила, что потеряла в весе. В своем Instagram балерина опубликовала фото, на котором предстала в купальнике оранжевого цвета. Артистка обратила внимание поклонников на изменения своей фигуры.

«Надевая утром перед выездом репетиционный купальник, обнаружила, что еще похудела. Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания. Но мне так легко», — поделилась балерина.

Причиной для стресса могло стать недавнее интервью Волочковой в эфире канала НТВ. Артистка ответила на неудобные вопросы о личной жизни в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, звезда балета прошла проверку на полиграфе.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла секреты своей стройности. О правильном питании и диетах звезда рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион».