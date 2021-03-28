Обгоревший труп женщины обнаружили в частном доме в Татарстане

Казань, 28 марта. Обстоятельства и причины смертельного пожара в заброшенном доме в поселке Письмянка под Лениногорском устанавливают следователи СУ СК по Татарстану.

При разборе завалов спасатели нашли обгорелый труп женщины. Ее личность устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, назначен ряд экспертиз.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в рыбацкой избушке в Архангельской области. В результате погиб один мужчина, пятеро друзей, с которыми он отдыхал, смогли спастись. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание и обнаружили труп рыбака.