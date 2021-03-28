Родные забросили могилу Джигарханяна вскоре после похорон

Москва, 28 марта. Спустя несколько месяцев после похорон известного артиста Армена Джигарханяна родственники забросили его могилу на Ваганьковском кладбище Москвы.

Захоронение артиста буквально тонет в огромной горе сгнивших цветов, которые остались после церемонии прощания 17 ноября. Сейчас могила выглядит весьма печально. Рядом с последним пристанищем артиста валяются разбитые подсвечники и куча другого мусора, который никто не убирает. Единственное, что сохранило более-менее приемлемый вид — это искусственные венки, которые были установлены после погребения, о чем сообщает «Экспресс газета».

Последние дни своей жизни артист провел в мучениях, о чем рассказывали его близкие в многочисленных интервью. Джигарханян умер 14 ноября от остановки сердца, которое произошло из-за болезни почек и отека всего организма на фоне других хронических заболеваний.

После смерти именитого актера его бывшая супруга пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала еще активнее ходить на различные ток-шоу. В эфире программы «Бородина против Бузовой» она заявила, что рассталась с Джигарханяном из-за перенесенных им двух инсультов и развивающейся деменции.