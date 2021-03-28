Новая администрация США не будет отказываться от пошлин на товары из Китая

Вашингтон, 28 марта. Новый торговый представитель Соединенных Штатов заявила о сохранении сбора с товаров, поставляемых Китаем.

Кэтрин Тай, представляющая интересы Соединенных Штатов Америки на торговых переговорах заявила о намерении американской администрации Джо Байдена оставить в силе действие таможенных пошлин в отношении китайских товаров. Об этом пишет ТАСС.

Тай отметила, что наслышана о распространенном мнении, согласно которому сбор необходимо отменить. Однако торгпред подвергает критике данную позицию, объясняя необходимость существования дополнительных налогов пользой для экономики США. Отмена пошлин должна представлять собой гармоничный процесс, продуманный наперед, чтобы все участники рынка сумели подготовиться к такой реформе.

Представитель США убеждена, что пошлины являются рабочим инструментом в переговорах с КНР, от которого нет смысла отказываться просто так. По ее словам, они помогают «выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию» в торговле между государствами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял о том, что Соединенные Штаты будут действовать по отношению к Китаю с позиции силы, так как отношения становятся все более «конфронтационными».