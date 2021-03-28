Судзиловская и Пресняков рассказали о необычных способностях Пугачевой

Москва, 28 марта. Актриса Олеся Судзиловская рассказала о необыкновенном таланте певицы Аллы Пугачевой. Артистка уверена, что Примадонна обладает невероятным даром.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева давно имеет славу ведьмы среди коллег по шоу-бизнесу. Актриса Олеся Судзиловская убеждена в правдивости этих слов. Как утверждает кинозвезда, ей удалось убедиться в исключительности певицы еще в раннем возрасте, передает газета «7 дней».

«Мне было 16 лет, когда я впервые оказалась с ней рядом за кулисами. То, что мы общаемся, для меня удивительная история! Так вот, наши общие знакомые действительно рассказывают, что у Аллы Борисовны есть дар предвидения, благодаря которому она способна помочь и себе, и своим близким», — поделилась Судзиловская.

Слова артистки подтвердил певец Владимир Пресняков — старший. Он уверен, что Примадонна обладает мистическим началом — она всегда знает, как будет правильнее поступить. В подтверждение артист вспомнил, как Пугачева обыграла его в бильярд. Артистка заявила, что забьет два шара в лунку — по мнению заядлого игрока, это было невозможно. Но Примадонна исполнила трюк и убедила музыканта в своих талантах.

Ранее певец Филипп Киркоров резко отреагировал на вопрос о бывшей супруге Алле Пугачевой. Артист вспомнил о Примадонне в эфире телеканала НТВ.