Риелторы перечислили районы центра Москвы с самыми низкими ценами на жилье

Москва, 28 марта. Наиболее дешево «вторичку» можно приобрести в Таганском, Красносельском и Басманном районах. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра вторичной квартиры на Таганке по итогам февраля 2021 года составила 321,3 тыс. руб. Второе место по этому показателю занял Красносельский район (337,7 тыс. руб.), а третье — Басманный (354,8 тыс. руб.).

Эти же районы стали лидерами и в рейтинге с минимальным средним бюджетом предложения на вторичном рынке, сообщает РБК. Так, в Таганском районе показатель достигает 19,98 млн рублей, в Красносельском — 25,18 млн руб., а в Басманном — 29,86 млн руб.

При этом наиболее дорогой «квадрат» вторичного жилья в центре был отмечен в Хамовниках (736,3 тыс. руб.), на Якиманке (612,4 тыс. руб.) и на Арбате (596,3 тыс. руб.). Наивысшая средняя стоимость лота в предложении в тех же районах — 116,25 млн, 96,89 млн и 76,38 млн руб. соответственно.

Почти 90% квартир россияне покупают в ипотеку. Однако не стоит сразу соглашаться на предложение застройщика, предупредил гендиректор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков. По его словам, покупателям следует самостоятельно оценить возможные банки и их ставки под конкретный жилищный комплекс.