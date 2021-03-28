Новый мэр Триполи получил ключ от города

Триполи, 28 марта. Новый мэр ливийской столицы Ибрагим аль-Хулайфи накануне, 27 марта, получил ключ от города, сообщает информационное агентство Libya Observer.

Церемония передачи полномочий новому градоначальнику прошла во дворце Хулд при участии ряда официальных лиц, в том числе министра местного самоуправления Ливии. Также на мероприятии присутствовали старейшины и чиновники.

«Процесс передачи (ключа — Прим. ФАН) производился в мирной и демократической атмосфере», — прокомментировали событие представители муниципального совета Триполи в социальной сети Facebook.

Аль-Хулайфи занял пост мэра столицы Ливии на ближайшие четыре года, опередив на выборах своих оппонентов.