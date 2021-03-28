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Экономика

Стоимость акций производителей электрокаров не соответствует доходам компаний

Стоимость акций производителей электрокаров не соответствует доходам компаний

Москва, 28 марта. Акции производителей электромобилей существенно превышают их доходы. При этом инвесторы все равно готовы переплачивать, увеличивая спрос на эти активы.

Самая дорогая автомобильная компания на сегодняшний день — Tesla, стоимость которой превышает 600 млрд долларов. Она в 2,5 раза дороже Toyota и почти в 4 раза — Volkswagen.

При этом Tesla уступает этим компаниям как по размеру, так и по прибыльности. По итогам 2020 года Tesla занимает 14 строчку по выручке среди независимых производителей машин. Ее продажи составили 31,5 млрд долларов, что в 8,1 раза меньше годовой выручки группы Volkswagen (254 млрд) и в 7,9 раза меньше продаж Toyota (249,4 млрд).

Принципиальное отличие Tesla заключается в том, что компания производит исключительно электрокары. Например, другой производитель исключительно электромобилей — NIO — занимает восьмое место среди представителей отрасли по капитализации. При этом прибыль компании составляет всего 0,9% от выручки Volkswagen.

Как пишет РБК, для оправдания текущих цен производители электрокаров должны нарастить выручку почти в 30-40 раз. Так, Tesla необходимо увеличить продажи до 1 трлн долларов в год и при этом сохранить прибыльность.

Экономист Василий Колташов ранее в беседе с ФАН заявил, что продажей электромобилей за биткоины Tesla нарушает законы США. Он напомнил, что криптовалюты не являются платежным средством в стране, а относятся к биржевым товарам.

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