Житель села Барановка не смог спасти престарелую мать из горящего дома

Саратов, 28 марта. Пожилая жительница села Барановка под Саратовом погибла при пожаре в частном доме. Ее сын остался жив, престарелую мать ему спасти не удалось.

По факту трагедии начата доследственная проверка. По предварительным данным СУ СК РФ, в ночь на 28 марта мужчина почувствовал запах дыма в доме, начал будить мать и пытался вынести ее на руках на улицу. Но огонь отрезал ему путь. Тогда он бросился в окно, оставив мать внутри.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При разборе завалов были найдены обгорелые останки пенсионерки. Следователи не исключают, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина смерти женщины будет установлена после судмедэкспертизы.

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