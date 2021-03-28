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Житель села Барановка не смог спасти престарелую мать из горящего дома

Житель села Барановка не смог спасти престарелую мать из горящего дома

Саратов, 28 марта. Пожилая жительница села Барановка под Саратовом погибла при пожаре в частном доме. Ее сын остался жив, престарелую мать ему спасти не удалось.

По факту трагедии начата доследственная проверка. По предварительным данным СУ СК РФ, в ночь на 28 марта мужчина почувствовал запах дыма в доме, начал будить мать и пытался вынести ее на руках на улицу. Но огонь отрезал ему путь. Тогда он бросился в окно, оставив мать внутри.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При разборе завалов были найдены обгорелые останки пенсионерки. Следователи не исключают, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина смерти женщины будет установлена после судмедэкспертизы.

Ранее ФАН сообщал о взрыве канистры бензина в многоквартирном доме в Екатеринбурге. В результате тяжело пострадал один человек. С обширными ожогами его доставили в больницу.

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