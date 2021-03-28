Соглашение «Русхимальянса» и Linde включает индикативную стоимость ГПЗ

Москва, 28 марта. Соглашение о намерениях, подписанное оператором проекта комплекса в Усть-Луге «Русхимальянсом» и Linde Engineering, включает индикативную стоимость ГПЗ и общезаводского хозяйства.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Русгаздобыча» Константин Махов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 млрд рублей. Ориентировочные сроки ввода первой очереди комплекса запланированы на 2024 год, а второй — на 2025 год.

«Мы давно знаем и высоко оцениваем экспертизу компании Linde, всегда рассматривали ее на предмет различных вариантов взаимодействия в рамках КПЭГ», — добавил он.

«Русхимальянс» считается совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского. Он подписал соглашение о намерениях с немецкой компанией Linde Engineering о проектировании, строительстве и комплектации оборудования (EPSS) для крупного газоперерабатывающего завода в Усть-Луге мощностью 45 млрд кубометров.

Экспортные товары из Белоруссии теперь будут проходить через российский порт в Усть-Луге, минуя страны Балтии.