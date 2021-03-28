В Роскосмосе назвали выдумками сообщения СМИ о смене руководства

Москва, 28 марта. Сообщения СМИ о скорой смене руководства Роскосмоса — это слухи и выдумки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной корпорации.

Роскосмос работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе. По словам представителей корпорации, ближайший пуск состоится 9 апреля.

«Нет времени на досужие слухи и выдумки», — указано в сообщении.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце февраля заявил, что 9 апреля международный экипаж отправится на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-18». В состав группы вошли космонавты Петр Дубров, Сергей Корсаков и Олег Новицкий.

Ранее сообщалось, что Роскосмос создаст человекоподобного робота для путешествия на МКС.