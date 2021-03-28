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Экономика

Повышение ключевой ставки ЦБ не помешало инвесторам извлечь из этого выгоду

Повышение ключевой ставки ЦБ не помешало инвесторам извлечь из этого выгоду

Москва, 28 марта. Современные условия повышения ключевой ставки Центробанком изменили инвестиционную конъюнктуру, однако инвесторы нашли выход.

Известно, что долговой рынок зависит от динамики ключевой ставки в стране. Тем не менее, различные бумаги по-разному ведут себя из-за поведения Центрального банка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Портфельные инвесторы меняют структуру своих портфелей, смещая акценты в сторону среднесрочных и долгосрочных облигаций. Многие специалисты уверены, что следующее заседание Банка России будет посвящено очередному повышению ставки, которая вырастет еще на 0,25 п. п, дойдя до 4,75%.

Эксперты SberCIB Investment Research полагают, что к июню ставка вырастет до 5%. Представители Альфа-банка прогнозируют достижение уровня 5% к концу третьего квартала 2021 года. Инвесторы убеждены, что львиная доля облигационных фондов принесет большую доходность по депозиту, несмотря на падение цен во втором и третьем месяце этого года.

Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Моисеев недавно сравнил повышение ключевой ставки Центральным банком России с эффектом от холодного душа, который бодрит.

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