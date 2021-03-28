Полицейские залезли на балкон и спасли мальчика из горящей квартиры в Великом Новгороде

Великий Новгород, 28 марта. Правоохранители спасли мальчика, который заперся на балконе третьего этажа из-за пожара. В результате 12-летний подросток не получил травм.

Пожар в жилом доме вспыхнул на улице Космонавтов. На место вызвали пожарных, при этом также был направлен наряд ППС, который находился на патрулировании улиц.

Сержанты полиции Роман Качурин и Игорь Лукичев забрались на четвертый этаж и через балкон спустились к ребенку для оказания помощи. Полицейские передали мальчика соседям. Правоохранителей пришлось эвакуировать при помощи МЧС, так как вся квартира была затянута густым дымом.

Спасатели оперативно потушили пожар. В результате никто не пострадал. По факту возгорания проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Новороссийские спасатели вызволили застрявшую в потолке кошку, сообщал ФАН. По словам хозяйки квартиры, на потолке между гипсокартоном и бетонным перекрытием была кошка, которая громко мяукала. Спасатели прорезали потолок. Породистая кошка не подавала признаков жизни, однако сотрудникам удалось ее реанимировать.