Норвежские власти объявили об усиленном контроле за въездом в страну с 1 апреля

Осло, 28 марта. Власти Норвегии в начале апреля ужесточат требования для приезжающих в страну путешественников, говорится в сообщении местного кабмина от 28 марта.

Ограничения усиливаются на фоне ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, следует из сообщения. В ночь на 1 апреля те, кто ожидает результатов взятого при въезде теста, должны будут дождаться завершения тестирования на границе.

Вдобавок к этому, нарушителям установленных правил может грозить штраф, следует из сообщения кабмина. Также проживающим в Норвегии гражданам теперь придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделать за сутки до прибытия на территорию государства.

Пандемия коронавируса лишила Алжир более 50 тысяч рабочих мест. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил глава министерства труда, занятости и социального обеспечения республики аль-Хашеми Джаабуб.