Серийного грабителя из Ачинска отправили в колонию строгого режима

Красноярск, 28 марта. Житель Тюхтетского района Ачинска получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы за серию грабежей. Жертвами злоумышленника стали три женщины.

Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Нападения были совершены в августе 2020 года. Установлено, что 24-летний мужчина подкарауливал пострадавших на одной из улиц города, вырывал из рук сумки и убегал прочь. Помимо этого, он украл сумочку из припаркованной машины. Общая сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях по статьям «Кража» и «Грабеж». Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.