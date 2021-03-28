Офицер ВСУ попросил украинских журналистов о «человеческом отношении»

Киев, 28 марта. Украинский военнослужащий после потерь под Шумами обратился к местным журналистам с просьбой более аккуратно преподносить информацию.

Ранее стало известно о гибели четырех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в конфликте в зоне Донбасса. В связи с потерей побратимов украинский военнослужащий записал видеоролик с обращением к украинским СМИ.

Он попросил журналистов крайне осторожно преподносить информацию, касающуюся потерь в зоне военного конфликта. По его мнению, слова могут очень ранить близких людей. Офицер ВСУ предложил представителям СМИ поставить себя на их место, чтобы лучше осознать важность его просьбы.

«Ваши слова о погибших, уточнения по поводу населенного пункта — это инфаркты для семей людей, которые несут там службу. Начинаются миллионы звонков родственникам. А если идет бой, то ответить на них невозможно. А это еще больше нервов у родных и близких», — сказал офицер.

К тому же освещение такой информации может подрывать имидж Вооруженных сил Украины.

«Мы вас по-человечески просим... Пожалейте наших родных. Ни одна информация, высказанная раньше всех, не стоит слез родственников», — жалобно добавил военнослужащий.

Офицер ВСУ попросил журналистов иметь совесть при работе с такой информацией.

Недавно в Госдуме рассказали о наиболее вероятных сроках нападения ВСУ на Донбасс.