Беременная от Меладзе экс-солистка «ВИА Гры» показала трогательный подарок сына

Москва, 28 марта. Беременная певица Альбина Джанабаева опубликовала в Stories Instagram моменты трепетного общения с младшим сыном Лукой. Шестилетний малыш приготовил маме подарок.

Закадровым голосом певица интересуется у сына, что он решил ей подарить. Выяснилось, что младший сын исполнителя Валерия Меладзе вручил маме изящную музыкальную шкатулку. По просьбе Джанабаевой мальчик активно рассказывает про изделие и показывает, как оно работает.

«Какая песенка классная. А можно открыть ее. Нет?» — любопытно интересуется певица.

На радость маме мальчик еще раз заводит механизм, благодаря которому на записи льется красивая мелодия. Затем шестилетний Лука открывает шкатулку, демонстрируя ее содержимое. Все движения исполнительница записывает на видео.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей от популярного исполнителя Валерия Меладзе Константина (17 лет) и Луку (шесть лет). Певица стала причиной развода артиста с его супругой после 18 лет брака. А недавно стало известно, что совсем скоро у них появится третий ребенок. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров уверен, что у пары родится мальчик.