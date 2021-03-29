Вредные советы: ФАН разоблачил ложные лайфхаки для домохозяек

Мы живем в мире современных технологий, однако все равно пытаемся упростить себе жизнь. В Сети то и дело появляются разные лайфхаки, которые якобы способны облегчить существование еще больше, но порой они срабатывают с точностью да наоборот. ФАН выбрал серию новых советов, которые врут.

Куда поставить вилку?

Вспомните, что в процессе готовки мы всегда ищем, куда бы пристроить вилку или ложку, которой мешается будущий ужин. Находчивые пользователи Сети советуют оставлять орудие труда в отверстии или «петельке», которая предназначена для подвешивания сковороды.

Так вот, великие интернет-разоблачители не рекомендуют воспринимать этот лайфхак всерьез. Масло, которое осталось на приборе после манипуляций с едой, обязательно стечет вниз, оставляя свой след везде, где только можно. Поэтому лучше воспользоваться дедовским методом и оставить вилку-ложку на тарелке или специальной подставке.

А куда деть крышку?

Во время готовки мешать могут не только столовые приборы. Проблемы создают хозяйкам и крышки от кастрюль. Изобретательных лайфхакеров уже не устраивает возможность отложить крышку на стол, они придумали оставлять ее на ручке кастрюли.

Проверять действие этого лайфхака советуем до начала готовки. Во-первых, работает он не на каждой кастрюле, в большинстве случаев крышка отправляется в свободное падение. Но если крышке все же удалось задержаться на ручке, то есть вероятность, что во время готовки она перевесит кастрюлю и весь обед окажется на полу, плите и стенах кухни. Поэтому не рискуйте.

Инструкция создана не для того, чтобы ее читать

Лайфхак по использованию дезинфицирующего средства для унитаза не так давно заставил задуматься общественность над смыслом бытия. Автор видео, которое появилось в Сети, предлагает вставлять сменный блок с очистителем не привычным для нас способом, а креативно — засовывая крепление под ободок унитаза.

Кто бы мог подумать, но разоблачителем для этого совета послужат не интернет-пользователи, а сама инструкция к дезинфектору. Выходит, лайфхак здесь один — читать то, что пишет производитель на упаковке.

Душ вместо утюга

Многие люди не жалуют глажку. Специально для таких «лентяев» в Сети придумали оригинальный лайфхак. Перед важным приемом или собеседованием советчики рекомендуют повесить мятую рубашку или блузку в ванную комнату. Предполагается, что пока вы принимаете душ, исходящий пар разгладит одежду.

Лучше опробовать этот лайфхак не перед ответственным событием или обязательно оставить время для старого-доброго утюга. Мало того, что пар от душа не разгладит рубашку должным образом, он сделает ее влажной и некомфортной.

Ранее жительница Австралии Шантель Мила показала еще один способ, как погладить одежду без утюга, используя воду, кондиционер для волос и уксус.

Сыр со вкусом мяты

Ловкие лайфхакеры попытались упростить жизнь даже любителям сыра. По их логике, резка этого продукта причиняет гурманам истинные муки, поэтому они советуют резать сыр зубной нитью. Да, быть может такой способ и упростит процесс, но зубная нить имеет ярко выраженный мятный аромат, который непременно останется на молочном лакомстве. Кроме того, пока «резчик» изловчится, пройдет немало времени. Но попытка хорошая!

Может лучше попробовать резать сыр обычной нитью или попробовать проделать то же самое леской? Она куда прочнее обычной нити и не имеет резкого запаха.

Лак для волос против ручки

Бытует мнение, что лак для укладки волос может легко справиться с чернилами шариковой ручки, которые невзначай оказались на одежде. Лайфхак гласит, что, распылив средство на загрязнение, оно чудесным образом исчезнет, ну, или от него будет проще избавиться при дальнейшей стирке.

Однако, не стоит торопиться с проверкой этого горе-совета. Распылив лаг для волос на пятно, оно не только не исчезнет, а станет еще больше. Вы рискуете получить настоящую чернильную катастрофу.

Если передержал утюг на ткани

Очередной сетевой лайфхак учит домохозяек «спасать» одежду, если на ней передержали утюг. По версии «советчиков» жженое пятно может исчезнуть, если присыпать его кукурузным крахмалом и вновь прогладить поврежденное место. Бесполезно переводить крахмал, который не спасет, а даже усугубит ситуацию. Крахмал начнет подгорать на поверхности утюга, а это также оставит соответствующие следы.

В подобной ситуации можно попробовать нанести отбеливатель на обожженное место, а затем постирать вещь.

В Сети можно встретить множество и других советов. К примеру, понять стоит ли вести машину в тот или иной автосервис помогут несколько параметров, о которых ранее рассказали автоэксперты.